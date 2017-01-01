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45 минут назад
В памятниках природы Ивановской области проведут санитарную рубку
Ликвидируют более 80 аварийных и сухостойных деревьев
В границах особо охраняемых природных территорий регионального значения – памятниках природы Ивановской области «Городской сад в г. Юже» и «Сосновый бор «Гарели» будет проведена санитарная рубка зеленых насаждений. В городском саду запланировано ликвидировать 2 аварийные сосны, в сосновом бору – 81 дерево (аварийный и сухостойные сосны и ели). Работы планируется произвести в январе-феврале 2018 года. Заказчиком санитарной рубки выступает администрация Южского района.
ключевые слова: памятник природы деревья санитарная рубка
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- Fanat121 минуту назадКресло под облначдепом похорон природы закачалось, такую бурную деятельность развела...одна показуха...