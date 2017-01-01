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Ивановские студенты выполнили нормативы ГТО по стрельбе из пневматической винтовки
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26 октября В Иванове стартовал Кубок ГТО среди высших учебных заведений города. Вчера в его рамках студенты сельхозакадемии, политехнического института и ИГХТУ выполняли нормативы по стрельбе из пневматической винтовки.
«Кубок ГТО среди высших учебных заведений проводится в Иванове впервые. На наш призыв принять участие в испытаниях откликнулись все вузы города, зарегистрировалось более 400 человек», - рассказал Сергей Кудряшов, руководитель муниципального центра тестирования ГТО.
Спортивные мероприятия Кубка ГТО продлятся до конца декабря 2017 года, когда будет определен самый спортивный вуз города.
ключевые слова: ГТО пневмотическая винтовка стрельба студенты
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лучше бы лук с стрелами и 3Д по зимнему лесу, и на лыжах