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Новости

сегодня, 11:03

Ивановские студенты выполнили нормативы ГТО по стрельбе из пневматической винтовки

ФОТО


26 октября В Иванове стартовал Кубок ГТО среди высших учебных заведений города. Вчера в его рамках студенты сельхозакадемии, политехнического института и ИГХТУ выполняли нормативы по стрельбе из пневматической винтовки.

«Кубок ГТО среди высших учебных заведений проводится в Иванове впервые. На наш призыв принять участие в испытаниях откликнулись все вузы города, зарегистрировалось более 400 человек», - рассказал Сергей Кудряшов, руководитель муниципального центра тестирования ГТО.

Спортивные мероприятия Кубка ГТО продлятся до конца декабря 2017 года, когда будет определен самый спортивный вуз города.



ключевые слова: ГТО пневмотическая винтовка стрельба студенты
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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							Инвалиды же, потом будут с балкона по автомобилям тренироваться,
    
лучше бы лук с стрелами и 3Д по зимнему лесу, и на лыжах
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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