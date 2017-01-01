Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

сегодня, 10:43

Опасное болото образовалось у ТК «Текстиль Макс» из-за сброса отходов

Главный инженер предприятия привлечен к административной ответственности


Ивановский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении главного инженера ООО «Лидер Макс». Он признан виновным по ст. 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления».

Так, в частности, главный инженер допустил ненадлежащий контроль за работой установки биологической очистки сточных вод. В результате жидкие бытовые отходы, относящиеся к 4 и 5 классу опасности, по трубе сбрасывались на землю за территорией торгового комплекса «Текстиль Макс». В связи с этим местность оказалась заболочена и загрязнена.

Суд оштрафовал главного инженера ООО «Лидер Макс» на 10 тысяч рублей.



ключевые слова: отходы сброс экология суд
  • оцените новость:
  • (0)
  • 936
  • 5







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (5)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Fanat1								
							
    • 
							
  • сегодня, 11:01
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А где у нас начальник департамента похорон природы? Давайте заслушаем начдепа похорон природы. Оля-Рита,  пора на пенсию,  грядки окучивать, и не боясь сможете передачки Чужбинкину носить, совсем вы позабыли вашего шефа, кто теперь то, ваши вечные косяки исправляет?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									ЭНОРМОЗ								
							
    • 
							
  • 43 минуты назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Кто кому лизнул чтобы на физ лицо штраф был, а не на ООО? И за чей счет будет проводиться очистка загрязненной территории? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									ataman196519								
							
    • 
							
  • 35 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Штраф ему смехотворный дали за загрязнение экологии,а кто чистить всё это говно будет???								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Медведь								
							
    • 
							
  • 28 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А что умолчали о том, что территорию они обосрали свою а не чужую?
    
Я у себя в огороде согу где угодно срать, и мне штраф еще никто не выписал.
    
Да, пичаль бида если септик засорился, и все это потекло наружу, починят - очистят								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									ВолодькаСивохин								
							
    • 
							
  • 5 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							маловато будет.там садовых кооперативов чёртова уйма и все они этим дышать вынуждена								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    •