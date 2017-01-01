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Опасное болото образовалось у ТК «Текстиль Макс» из-за сброса отходов
Главный инженер предприятия привлечен к административной ответственности
Ивановский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении главного инженера ООО «Лидер Макс». Он признан виновным по ст. 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления».
Так, в частности, главный инженер допустил ненадлежащий контроль за работой установки биологической очистки сточных вод. В результате жидкие бытовые отходы, относящиеся к 4 и 5 классу опасности, по трубе сбрасывались на землю за территорией торгового комплекса «Текстиль Макс». В связи с этим местность оказалась заболочена и загрязнена.
Суд оштрафовал главного инженера ООО «Лидер Макс» на 10 тысяч рублей.
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Я у себя в огороде согу где угодно срать, и мне штраф еще никто не выписал.
Да, пичаль бида если септик засорился, и все это потекло наружу, починят - очистят