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Новости

6 минут назад

Более 8,5 млн рублей направят на расчистку русла реки Теза

Работы начнутся в следующем году


В 2018 году из федерального бюджета на реализацию первого этапа очистки русла реки Теза будет направлено 8,6 млн рублей, сообщает шуйская мэрия.

Напомним, в 2014 году была разработана необходимая проектно-сметная документация, в 2015 году должны были начаться работы. Но в городском бюджете не нашлось денежных средств для их софинансирования, и реализацию проекта отложили.

По поручению главы Шуи Сергей Рощина в 2017 году проектно-сметную документацию скорректировали и направили в департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области. Проект прошел экспертизу, защиту в федеральных ведомствах.

Сам проект включает в себя значительный объем работ, поэтому он разбит на три этапа. Порядок и проведение работ будет контролироваться региональным экологическим ведомством региона.



ключевые слова: река русло расчистка
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