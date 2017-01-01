Более 8,5 млн рублей направят на расчистку русла реки Теза

Работы начнутся в следующем году





В 2018 году из федерального бюджета на реализацию первого этапа очистки русла реки Теза будет направлено 8,6 млн рублей, сообщает шуйская мэрия.

Напомним, в 2014 году была разработана необходимая проектно-сметная документация, в 2015 году должны были начаться работы. Но в городском бюджете не нашлось денежных средств для их софинансирования, и реализацию проекта отложили.

По поручению главы Шуи Сергей Рощина в 2017 году проектно-сметную документацию скорректировали и направили в департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области. Проект прошел экспертизу, защиту в федеральных ведомствах.

Сам проект включает в себя значительный объем работ, поэтому он разбит на три этапа. Порядок и проведение работ будет контролироваться региональным экологическим ведомством региона.

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