В Иванове столкнулись автоцистерна, «ГАЗель» и легковушка

Есть пострадавший – ФОТО





Автоавария произошла 7 декабря около 12.50 на Загородном шоссе в областном центре. 26-летний водитель «ГАЗели» столкнулся с двигавшейся во встречном направлении автоцистерной, после чего врезался в «Мерседес-Бенц».

В результате ДТП газелиста с ушибом головы доставили в 7-ю городскую больницу. По данным УГИБДД по Ивановской области, все водители были трезвы.

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