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26 минут назад
В Иванове столкнулись автоцистерна, «ГАЗель» и легковушка
Есть пострадавший – ФОТО
Автоавария произошла 7 декабря около 12.50 на Загородном шоссе в областном центре. 26-летний водитель «ГАЗели» столкнулся с двигавшейся во встречном направлении автоцистерной, после чего врезался в «Мерседес-Бенц».
В результате ДТП газелиста с ушибом головы доставили в 7-ю городскую больницу. По данным УГИБДД по Ивановской области, все водители были трезвы.
ключевые слова: ДТП
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