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54 минуты назад
На «зебре» у бывшего поста ДПС на Лежневской трассе появится освещение, светофор и дорожные знаки с подсветкой
Такое решение принял собственник автодороги
На пешеходном переходе, расположенном на федеральной автомобильной дороге М-7 Волга между старым постом ДПС за деревней Жуково и автозаправочной станцией «Лукойла» появится освещение, пешеходный светофор Т7 и дорожные знаки с внутренней подсветкой. Такое решение принял собственник автомобильной дороги - ФКУ Упрдор Москва-Нижний Новгород в ходе рассмотрения представления отдела ГИБДД МО МВД России «Ивановский», основанного на имевшихся фактах наезда на пешеходов на данном участке.
Обустроить инновационные технические средства планируется в течение месяца.
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Комментарии (2)
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- AlexeiYurist44 минуты назадПрям Лас-Вегас какой-то...Хотя в Иваново я никогда не сомневался...
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- Тутошний Я36 минут назадГлавное что бы этот собственник не решил бы там поставить ещё турникеты,для платного проезда по дороге))))
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