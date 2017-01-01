На «зебре» у бывшего поста ДПС на Лежневской трассе появится освещение, светофор и дорожные знаки с подсветкой

Такое решение принял собственник автодороги







На пешеходном переходе, расположенном на федеральной автомобильной дороге М-7 Волга между старым постом ДПС за деревней Жуково и автозаправочной станцией «Лукойла» появится освещение, пешеходный светофор Т7 и дорожные знаки с внутренней подсветкой. Такое решение принял собственник автомобильной дороги - ФКУ Упрдор Москва-Нижний Новгород в ходе рассмотрения представления отдела ГИБДД МО МВД России «Ивановский», основанного на имевшихся фактах наезда на пешеходов на данном участке.

Обустроить инновационные технические средства планируется в течение месяца.

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