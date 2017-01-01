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Новости

54 минуты назад

На «зебре» у бывшего поста ДПС на Лежневской трассе появится освещение, светофор и дорожные знаки с подсветкой

Такое решение принял собственник автодороги


На пешеходном переходе, расположенном на федеральной автомобильной дороге М-7 Волга между старым постом ДПС за деревней Жуково и автозаправочной станцией «Лукойла» появится освещение, пешеходный светофор Т7 и дорожные знаки с внутренней подсветкой. Такое решение принял собственник автомобильной дороги - ФКУ Упрдор Москва-Нижний Новгород в ходе рассмотрения представления отдела ГИБДД МО МВД России «Ивановский», основанного на имевшихся фактах наезда на пешеходов на данном участке.

Обустроить инновационные технические средства планируется в течение месяца.



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Комментарии (2)

	


	

	

		
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  • 
								
									AlexeiYurist								
							
    • 
							
  • 44 минуты назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							Прям Лас-Вегас какой-то...Хотя в Иваново я никогда не сомневался...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Тутошний Я								
							
    • 
							
  • 36 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Главное что бы этот собственник не решил бы там поставить ещё турникеты,для платного проезда по дороге))))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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