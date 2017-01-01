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18 минут назад
В Иванове похоронили людское невежество
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Сегодня вечером возле одного из зданий на проспекте Ленина появилось надгробие с фотографией и датами, только вместо фамилии, имени и отчества выгравирована фраза «Людское невежество губительно». Рядом - две багровых розы и зажженная свеча. Так выразили свой протест городские художники.
Менее месяца назад один из них нарисовал на стене фигуру прекрасной девушки. Как пояснил нам автор рисунка, он хотел напомнить людям всю прелесть античной скульптуры. Граффитчики не оценили и грубо все зарисовали.
К слову, это далеко не единичный случай варварского отношения к интеллектуальным произведениям и инсталляциям Александра Ряпенко.
Подробнее об этом смотрите завтра, 8 декабря, в программе «Губерния» на телеканале «БАРС».
ключевые слова: художник инсталяция
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Комментарии (1)
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- Софокл5 минут назадА чем "городской художник" отличается от граффитчика? Один что-то нарисовал на стене дома. Другие нарисовали что-то своё. Этот обиделся и испоганил место ещё и надгробием. А жителей спросил, хотят они его художества видеть на своём доме или могильную плиту рядом? Всем марателям стен руки бы переломать.
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