Утвержден бюджет ивановской области на 2018-2020 годы

Профицит сохранен в сумме 153 млн рублей





Сегодня, 7 декабря, на внеочередном пленарном заседании Ивановская областная Дума приняла закон об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов.

В период между первым и вторым чтениями проект закона был существенно доработан. С учетом увеличения безвозмездных поступлений из федерального центра на 2,75 млрд рублей скорректированы основные характеристики областной казны. Сегодня доходы на 2018 год установлены в объеме 37,49 млрд рублей, расходы – 37,34 млрд рублей, профицит сохранен в сумме 153 млн рублей.

По словам председателя Ивоблдумы Виктора Смирнова, сформированы достаточные расходные обязательства на выполнение «майских» указов Президента Российской Федерации по росту заработной платы работников бюджетной сферы. «Кроме того, в бюджет следующего года включены неисполненные расходные обязательства текущего года, то есть планы, которые не удалось осуществить из-за нехватки средств, будут реализованы в новом бюджетном периоде», – добавил председатель регионального парламента.

Наибольшую часть расходов областной казны составляют затраты на социальную политику. На эти цели будет направлено более 11,76 млрд рублей, из которых 8,28 млрд рублей – расходы на социальное обеспечение населения области. Свыше 1,5 млрд рублей будут вложены в решение вопросов демографической политики, охрану семьи, материнства и детства.

Значительный вес в структуре бюджетных расходов имеет сфера образования – 8,66 млрд рублей. На обеспечение деятельности жилищно-коммунального хозяйства региона предусмотрено 1,67 млрд рублей, из которых почти 269 млн будут использованы для благоустройства муниципальных образований в рамках проекта «Создание комфортной городской среды».

Существенные средства, почти 4,3 млрд рублей, планируется направить в сферу экономики. До 560 млн рублей увеличены ассигнования на поддержку сельскохозяйственного производства и рыболовства. Почти 2,36 млрд рублей составит дорожный фонд Ивановской области, ко второму чтению он вырос на 153 млн рублей.

Впервые за последние три года в областном бюджете предусмотрены средства на оказание высокотехнологичной медицинской помощи в сумме 66,5 млн рублей по всем годам планового периода. На капитальный ремонт учреждений здравоохранения и приобретение сложного медицинского оборудования будет направлено более 360 млн рублей. Отметим, что согласие об увеличении указанных расходов более, чем на 300 млн рублей было достигнуто во время встречи главы региона Станислава Воскресенского с депутатами фракции «Единая Россия» областной Думы. По словам председателя бюджетного комитета Ирины Сидориной, запланированы средства на ремонт поликлиники №1 в Кинешме, детской поликлиники в Вичуге, на покупку профилактического оборудования для фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врачей общей практики.

Существенные ассигнования, свыше 850 млн рублей будут направлены на строительство объектов социальной инфраструктуры – ФОКа в Родниках, общеобразовательных школ в поселках Савино и Каминский, детских садов в Кинешме и Шуе. Почти 140 млн рублей выделено на разработку проектно-сметной документации и газификацию населенных пунктов.

Впервые за последнее десятилетие предусмотрены средства (почти 53 млн рублей) на ремонт и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры. «Сельский дом культуры – это центр жизни, место, где люди могут собираться по интересам, заниматься творчеством, активно проводить свой досуг, – считает первый вице-спикер регионального парламента Анатолий Буров. – Направляемые средства помогут существенно улучшить состояние многих объектов».

Значительные суммы в областном бюджете запланированы на предоставление финансовой поддержки муниципалитетам. Объем межбюджетных трансфертов составит в 2018 году 11,2 млрд рублей. Утверждено 35 субсидий бюджетам муниципальных образований, в их числе: разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов образования, предоставление гражданам субсидий на улучшение жилищных условий. Предусмотрены 130 млн рублей на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов в моногороде Наволоки.

Существенной реструктуризации подвергнут государственный долг Ивановской области. На его обслуживание в 2018 году планируется направить 1,08 млрд рублей, что на 34% ниже значения, утвержденного при принятии трехлетнего бюджета в конце прошлого года.

По материалам пресс-службы Ивановской областной думы

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