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Новости

38 минут назад

Ивановец признался почти в 30 кражах с автомобилей

Молодой человек похищал аккумуляторы, видеорегистраторы и зеркала заднего вида


На протяжении года житель областного центра похищал с автомобилей на улицах Иванова, а также Кинешмы аккумуляторы, видеорегистраторы и зеркала заднего вида. На одном таком эпизоде он был пойман и дал признательные показания еще по 27 кражам.

Преступления были совершены с ноября 2016-го по июль 2017 года. В ходе судебного заседания 28-летний мужчина признал вину в полном объеме. И в подробностях рассказал, как совершал хищения. Примечательно, что ранее он был не судим.

«С учетом личности подсудимого, а также смягчающих вину обстоятельств, а именно - наличия на иждивении несовершеннолетнего ребенка, наличия явок с повинной по 27 преступлениям, возмещение имущественного вреда причиненных преступлений потерпевшим - суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года 6 месяцев. Приговор суда в законную силу не вступил», - сообщил корреспонденту IvanovoNews помощник прокурора Советского района г. Иваново Артем Теснотов.



ключевые слова: автомобили кражи суд приговор
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							вот в полиции вздохнули...наконец все дела списали!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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