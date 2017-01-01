Ветераны «Текстильщика» борются за победу в чемпионате города по мини-футболу

Завершится турнир 28 января





Осенью в Иванове в крытом манеже стадиона «Локомотив» стартовал зимний чемпионат города по мини-футболу (8 на 8) среди игроков старше 39 лет, сообщает официальный сайт футбольного клуба «Текстильщик». В турнире принимает участие команда ветеранов «Текстильщика». В ее составе болельщики могут увидеть многих нынешних сотрудников клуба. За нее выступают тренер Игорь Тихонов, администраторы Сергей Аксенов, Андрей Минвалиев, наставник молодежки Виталий Пугин и другие известные ивановские игроки: Сергей Тимофеев, Михаил Александров, Дмитрий Малков, Игорь Козлов, Александр Степанчук.

«Текстильщик» уверенно выступает в турнире. Он поочередно обыграл «Автожидкость» (5:1), «Сокол» (10:0), «Локомотив» (6:1), «Космос» (4:1), «Волжанин» (5:2) и УМВД по Ивановской области (7:0). Пока ветераны «красно-черных» без потерь турнирных очков уверенно занимают первое место. Основным конкурентом команды в борьбе за победу является «Радужка», отстающая от нее на 2 очка. За нее играют ряд бывших футболистов «Текстильщика»: Сергей Петров, Михаил Захарченко, Сергей Мольков, Дмитрий Мешков, Николай Лахтин. На третьем месте расположился «Крайтекс», лидерами которого являются Николай Зиновьев, Артем Лопаткин и Дмитрий Коржев. Отметим, что в чемпионате также принимают участие коллективы из Шуи, Вичуги, Кинешмы и Тейкова.

Следующий матч ветераны «Текстильщика» проведут в это воскресенье, 10 декабря. В 19:00 они сразятся с «Меланжистом». Турнир завершится 28 января.

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