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сегодня, 16:49
В Ивановской области возбуждены уголовные дела по нарушениям правил захоронения опасных отходов
Преступления были совершены в Шуйском районе
В Ивановской области возбуждены два уголовных дела по факту нарушения правил захоронения экологически опасных отходов, что повлекло загрязнение окружающей среды.
По данным следствия, в октябре 2017 года в районе села Китово и деревни Павлюково Шуйского района было обнаружено три участка местности, загрязненные токсичными нефтесодержащими отходами. Установлено, что указанные отходы относятся к 3 классу опасности. Ущерб почвам составил более 150 тысяч рублей.
В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ивановской области.
ключевые слова: экология почва загрязнение отходы захоронение уголовное дело
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