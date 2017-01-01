Ивановка удостоена довольно редкой ведомственной награды

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Руководителю Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области (региональное Управление Росреестра) Людмиле Куксенко присвоено звание «Почетный работник Росреестра».

Этой довольно редкой ведомственной наградой отмечают прежде всего за профессиональные качества, позволившие добиться высоких результатов в работе.

Врученный Л. Куксенко нагрудный знак – признание ее заслуг в организации и развитии службы государственной регистрации в нашем регионе.

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