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сегодня, 16:31
Принято решение, когда зажжет огни главная ёлка Иванова
Сегодня в администрации областного центра было принято решение, что главная ёлка города, установленная на площади Пушкина, зажжет свои огни 8 декабря в 16.00. Об этом сообщает «Ивгорэлектросеть».
Кроме того, полным ходом идут работы по украшению площади Пушкина в стиле европейского Рождества. Энергетики протягивают и монтируют дополнительные линии, чтобы подключить к электроснабжению домики-шале, которые начнут появляться здесь уже с 11 декабря.
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Кто будет тем самым "европейцем", который и повернёт ручку рубильника на зажжение ели (т.е. замкнёт цепь). Почему бы администрации города из этого события не сделать нашу маленькую иваново-европейскую традицию?!
Ни мэру же города да губернатору рубильником заведовать?
Отдать команду на действие (как это делает например Путин) - да, можно, - но кто будет исполнителем?
Кто из горожан достоин?