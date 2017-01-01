Принято решение, когда зажжет огни главная ёлка Иванова





Сегодня в администрации областного центра было принято решение, что главная ёлка города, установленная на площади Пушкина, зажжет свои огни 8 декабря в 16.00. Об этом сообщает «Ивгорэлектросеть».

Кроме того, полным ходом идут работы по украшению площади Пушкина в стиле европейского Рождества. Энергетики протягивают и монтируют дополнительные линии, чтобы подключить к электроснабжению домики-шале, которые начнут появляться здесь уже с 11 декабря.

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