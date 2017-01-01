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Новости

сегодня, 16:31

Принято решение, когда зажжет огни главная ёлка Иванова


Сегодня в администрации областного центра было принято решение, что главная ёлка города, установленная на площади Пушкина, зажжет свои огни 8 декабря в 16.00. Об этом сообщает «Ивгорэлектросеть».

Кроме того, полным ходом идут работы по украшению площади Пушкина в стиле европейского Рождества. Энергетики протягивают и монтируют дополнительные линии, чтобы подключить к электроснабжению домики-шале, которые начнут появляться здесь уже с 11 декабря.



ключевые слова: Новый год ёлка огни
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									Фокин Валерий								
							
    • 
							
  • 35 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							   А решения кто именно зажжёт эту ёлку ещё не принято?
    
   Кто будет тем самым "европейцем", который и повернёт ручку рубильника на зажжение ели (т.е. замкнёт цепь). Почему бы администрации города из этого события не сделать нашу маленькую иваново-европейскую традицию?!
    
Ни мэру же города да губернатору рубильником заведовать? 
    
   Отдать команду на действие (как это делает например Путин) - да, можно, - но кто будет исполнителем?
    
Кто из горожан достоин?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									просто  ник								
							
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  • 29 минут назад
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										-1
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							Сколько желчи, злости и зависти в комментариях этого, так называемого "Фокина Валерия". Так и представляется в его образе маленький, злобный, никчемный человечишко, ни на что не годный, и ни к чему не приспособленный. Даже жалко его ((( 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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