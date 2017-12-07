Заболеваемость гепатитом А в Ивановской области превысила среднероссийский уровень

Пояснения Роспотребнадзора





Ранее сообщалось, что за 10 месяцев 2017 года заболеваемость острым гепатитом А выросла на 47,7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Сегодня в Роспотребнадзоре объяснили причины этого явления.

«В Российской Федерации в многолетней динамике заболеваемость острым вирусным гепатитом А в целом характеризуется тенденцией к снижению. При этом для данной инфекции характерна цикличность (периодические подъемы и спады заболеваемости с интервалами 3-5 лет).

В 2017 году наблюдается очередной циклический подъем заболеваемости невысокой интенсивности: за 10 месяцев текущего года заболеваемость острым гепатитом А составила 5,06 на 100 тысяч населения, что несущественно выше среднемноголетнего показателя (4,5 на 100 тысяч населения)», - цитирует РИА Новости представителя Роспотребнадзора.

В ведомстве также добавили, что на различных территориях РФ также отмечается неравномерная интенсивность эпидемического процесса гепатита А. Так, в 2017 году показатели заболеваемости, превышающие среднероссийский уровень, отмечены в Удмуртии, Пермском крае, Пензенской, Новгородской, Ивановской, Иркутской, Архангельской, Калужской, Новосибирской, Калининградской, Костромской, Самарской областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге.

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