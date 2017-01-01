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ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ: миллиардная помощь молодым семьям, трагедия на дружеской попойке и что гарантирует излечение от рака
ВИДЕОанонс
СМОТРИТЕ в сегодняшнем выпуске проекта «ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ»:
- Безвозмездно, то есть даром. Кто пойдет в кино? Подводим итоги розыгрыша.
- Молодым семьям помогут на миллиарды. Масштабная государственная программа решения демографических проблем.
- Найти и обезвредить. Вовремя. Женский рак: ранняя диагностика гарантирует излечение.
- Дружба с зеленым змием чревата. Трагические последствия дружеской попойки.
Проект «Губернский наблюдатель» - это самые интересные программы медиагруппы «БАРС», собранные в одном получасе - диалоги в студии на актуальные темы, ответы на вопросы зрителей, коммунальная тематика, криминальные истории и прогулки по городу. Кроме того, зрителей ждут новые оригинальные жанры и специальные репортажи «вне новостей».
Проект выходит в эфир на телеканале «БАРС» по вторникам, средам и четвергам в 18:00, 19:00 и 20:00.
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