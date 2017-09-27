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В двух районах Ивановской области ликвидировали последствия разлива нефтесодержащих отходов
Общая площадь загрязненной почвы составила 1000 кв. метров
Природоохранная прокуратура провела проверку в связи с загрязнением нефтесодержащими отходами территории двух районов Ивановской области – Ильинском и Комсомольском. Было установлено, что в результате разлива нефтепродуктов почва оказалась загрязнена на площади 1000 квадратных метров. Размер вреда, причиненный почвам, составил 1,5 млн рублей.
Природоохранная прокуратура направила в органы предварительного расследования материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании. После их рассмотрения возбуждено 4 уголовных дела по ч. 1 ст. 254 УК РФ (порча земли). В адрес глав районных администраций внесены представления.
В настоящее время нарушения устранены, отходы вывезены с площади 1025 квадратных метров, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
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