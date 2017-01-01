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Новости

сегодня, 15:02

В Ивановской области объявлен желтый уровень опасности из-за тумана


Сильный туман прогнозирует Гидрометцентр России 8 декабря на территории Ивановской области, а также в Тульской, Воронежской и Московской областях. В связи с этим в этих регионах объявлен желтый уровень опасности, означающий, что погода потенциально опасна.



ключевые слова: погода прогноз туман
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