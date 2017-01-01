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Новости

1 минуту назад

Фонд моногородов направит более 250 млн рублей Наволокам

Выделенные средства пойдут на развитие инженерной и транспортной инфраструктуры города


В Правительстве Российской Федерации состоялось очередное заседание наблюдательного совета Фонда развития моногородов под председательством первого заместителя руководителя аппарата Правительства Максима Акимова.

В ходе заседания был рассмотрен вопрос об участии Фонда развития моногородов в софинансировании расходов бюджетов Ивановской области и города Наволоки Кинешемского района для строительства объекта инженерной и транспортной инфраструктуры. Данные объекты необходимы для обслуживания комплексного высокотехнологичного производства перевязочных материалов в Наволоках. Объем средств, предоставляемых Фондом, составит 252,3 млн руб., объем средств региона и моногорода – 20,3 млн руб. Общий объем инвестиций в период до 2019 года составит 732,2 млн руб. Будет создано 537 рабочих мест.



ключевые слова: моногорода Фонд финансирование
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