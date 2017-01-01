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Новости

17 минут назад

1760 ивановских выпускников школ написали итоговые сочинения


6 декабря выпускники школ региона написали итоговое сочинение (изложение). В Иванове в испытании приняли участие порядка 1760 школьников.

В этом году тематическими направлениями сочинений стали: Верность и измена», «Равнодушие и отзывчивость», «Цели и средства», «Смелость и трусость», «Человек и общество». Сами темы выпускники узнали за 15 минут до экзамена.

Для контроля объективности проведения итогового сочинения в образовательные учреждения привлекались общественные наблюдатели.

Время написания сочинения составило 3 часа 55 минут, для детей с ограниченными возможностями здоровья время было увеличено на 1,5 часа.

Работы будут оцениваться по следующим критериям: соответствие теме, аргументация, привлечение литературного материала, композиция и логика рассуждения, качество письменной речи и грамотность. О результатах испытаний можно будет узнать через две недели.



ключевые слова: школа выпускники экзамен сочинение
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