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1760 ивановских выпускников школ написали итоговые сочинения
6 декабря выпускники школ региона написали итоговое сочинение (изложение). В Иванове в испытании приняли участие порядка 1760 школьников.
В этом году тематическими направлениями сочинений стали: Верность и измена», «Равнодушие и отзывчивость», «Цели и средства», «Смелость и трусость», «Человек и общество». Сами темы выпускники узнали за 15 минут до экзамена.
Для контроля объективности проведения итогового сочинения в образовательные учреждения привлекались общественные наблюдатели.
Время написания сочинения составило 3 часа 55 минут, для детей с ограниченными возможностями здоровья время было увеличено на 1,5 часа.
Работы будут оцениваться по следующим критериям: соответствие теме, аргументация, привлечение литературного материала, композиция и логика рассуждения, качество письменной речи и грамотность. О результатах испытаний можно будет узнать через две недели.
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