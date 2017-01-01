В Ивановской области бизнес освободили от налога на движимое имущество

Соответствующий закон принят сегодня на заседании областной думы





Напомним, что с инициативой освобождения бизнеса в регионе от уплаты налога на движимое имущества выступил временно исполняющий обязанности губернатора Станислав Воскресенский.

«Многие наши ивановские предприятия в сфере машиностроения, текстильной промышленности, сельхозпредприятия и другие заложили определенные инвестиционные программы. Мы должны вести себя порядочно и ответственно перед инвесторами, которые осуществляют модернизацию. Поэтому льготу на движимое имущество мы сохраним», - отметил глава региона на заседании правительства Ивановской области 15 ноября. Он поручил оперативно подготовить соответствующий законопроект и внести его в областную думу.

Как пояснили в региональном правительстве, в настоящее время пунктом 25 статьи 381 Налогового кодекса РФ налогоплательщики освобождены от уплаты налога на имущество организаций в отношении движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств. Льгота по налогу на движимое имущество была введена в конце 2012 года с целью стимулирования модернизации и покупки нового оборудования предприятиями и организациями. Однако с 2018 года указанная налоговая льгота будет применяться только в тех регионах, в которых приняты соответствующие законы.

Закон, разработанный по инициативе врио губернатора, освобождает предприятия и организации Ивановской области от уплаты «налога на модернизацию» на 2018 год. Закон, вносящий изменения в ОЗ «О налоге на имущество организаций», принят сегодня, 7 декабря, на заседании Ивановской областной думы. Ивановская область стала одним из первых регионов РФ, где объявлено о сохранении льготы.

Согласно данным Управления федеральной налоговой службы по Ивановской области, в 2016 году общее количество получателей льготы, которая ранее предоставлялась на федеральном уровне, в нашем регионе составило свыше 1,5 тысяч. В 2016 году объем льготы составил 268,5 млн рублей, прирост налоговых доходов, поступивших в областной бюджет, по сравнению с 2015 годом составил 428,8 млн рублей, что превысило размер предоставленной налоговой льготы в 1,6 раза.

«Принятый закон будет способствовать росту инвестиционной привлекательности региона, а также повысит эффективность налоговой политики, проводимой органами государственной власти Ивановской области», - говорится в сообщении пресс-служба регионального правительства.

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