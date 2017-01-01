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Новости

59 минут назад

В Иванове после работ по сбиванию сосулек потекла крыша пятиэтажки

В квартире 80-летних пенсионеров возникла опасная промочка


После работ по очистке кровли от снега и сосулек у жильцов последнего этажа дома №31Б на улице Шубиных областного центра потек потолок. Владельцы квартиры - 80-летние пенсионеры.

Промочка - в опасном месте, здесь и электропроводка, и кабель проводного радио. Пенсионеры бояться - не вспыхнуло бы. Сейчас подморозило, но в следующий понедельник снова обещают плюсовую температуру. Между тем они уже оборвали телефон диспетчерской службы управляющей компании «Опора», однако кровельщики на вызов не спешат.

Подробнее об этом, в том числе комментарий руководителя УК «Опора» смотрите сегодня в программе «Губерния» на телеканале «БАРС».



ключевые слова: дом крыша сосульки снег промочка
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Комментарии (1)

	


	

	

		
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									Муся								
							
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  • 48 минут назад
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							Хаааа, была у нас такая же картина в 2013 году, РЭУ 1 (ул. Московская) сбивали ледорубами наледь с крыши, пробили шифер во всем доме, тек весь пятый этаж, и с люстры и по стенам, в итоге крышу латали только в апреле. Им было по-фигу у кого и где течет крыша, и директор хамоватая бабенка была. Собирали подписи всем домом.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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