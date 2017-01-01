В Иванове после работ по сбиванию сосулек потекла крыша пятиэтажки

В квартире 80-летних пенсионеров возникла опасная промочка





После работ по очистке кровли от снега и сосулек у жильцов последнего этажа дома №31Б на улице Шубиных областного центра потек потолок. Владельцы квартиры - 80-летние пенсионеры.

Промочка - в опасном месте, здесь и электропроводка, и кабель проводного радио. Пенсионеры бояться - не вспыхнуло бы. Сейчас подморозило, но в следующий понедельник снова обещают плюсовую температуру. Между тем они уже оборвали телефон диспетчерской службы управляющей компании «Опора», однако кровельщики на вызов не спешат.

Подробнее об этом, в том числе комментарий руководителя УК «Опора» смотрите сегодня в программе «Губерния» на телеканале «БАРС».

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