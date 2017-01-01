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59 минут назад
В Иванове после работ по сбиванию сосулек потекла крыша пятиэтажки
В квартире 80-летних пенсионеров возникла опасная промочка
После работ по очистке кровли от снега и сосулек у жильцов последнего этажа дома №31Б на улице Шубиных областного центра потек потолок. Владельцы квартиры - 80-летние пенсионеры.
Промочка - в опасном месте, здесь и электропроводка, и кабель проводного радио. Пенсионеры бояться - не вспыхнуло бы. Сейчас подморозило, но в следующий понедельник снова обещают плюсовую температуру. Между тем они уже оборвали телефон диспетчерской службы управляющей компании «Опора», однако кровельщики на вызов не спешат.
Подробнее об этом, в том числе комментарий руководителя УК «Опора» смотрите сегодня в программе «Губерния» на телеканале «БАРС».
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Комментарии (1)
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- Муся48 минут назадХаааа, была у нас такая же картина в 2013 году, РЭУ 1 (ул. Московская) сбивали ледорубами наледь с крыши, пробили шифер во всем доме, тек весь пятый этаж, и с люстры и по стенам, в итоге крышу латали только в апреле. Им было по-фигу у кого и где течет крыша, и директор хамоватая бабенка была. Собирали подписи всем домом.
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