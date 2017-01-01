Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

4 минуты назад

Чемпионат России по 3D-стрельбе из лука пройдет в Ивановской области


С 14 по 17 июня 2018 года в деревне Рожство Вичугского района пройдет Чемпионат России по 3D-стрельбе из лука. Ожидается участие порядка 250 сильнейших спортсменов страны.

Как рассказали в региональном департаменте молодежной политики и спорта, заявка Федерации стрельбы из лука и стрельбы из арбалета Ивановской области принимала участие в конкурсе наряду с аналогичными от спортивных федераций самых крупных городов России. В итоге именно наш регион был выбран в качестве места проведения Чемпионата России в 2018 году.

Для справки:

«Федерация стрельбы из лука и стрельбы из арбалета Ивановской области» была создана в 2015 году, а уже в июле 2017 года на территории региона прошли Всероссийские соревнования — этап Кубка России. В этих соревнованиях приняли участие спортсмены из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Иванова, Владимира, Самары, Орла, Курска, Пскова, Нижнего Новгорода, Рязани, Ульяновска, Костромы.

На сегодняшний день к стрельбе из лука в Иванове и Ивановской области привлечено в общей сложности около 400 человек. Проведено более 20 официальных спортивных мероприятий по стрельбе из лука и арбалета городского, областного, межрегионального и Российского уровней. На текущий момент в федерации состоит четыре кандидата в мастера спорта. Федерацией проводится активная работа по военно-патриотическому и физическому воспитанию молодёжи.



ключевые слова: спорт стрельба из лука Чемпионат России
  • оцените новость:
  • (0)
  • 31
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации