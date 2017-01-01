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Новости

15 минут назад

В Юрьевце поймали водителя с поддельными правами

Проводится проверка


На улице 25 Октября в Юрьевце инспекторы ДПС остановили за правонарушение автомобиль «ВАЗ-2110» под управлением 37-летнего мужчины. Водитель предъявил полицейским документы для составления административного материала. Водительское удостоверение нарушителя вызвало у инспекторов сомнения в подлинности. При проверке по федеральной информационной системе ГИБДД выяснилось, что такой документ не выдавался. Для дальнейших разбирательств водителя доставили в отдел полиции. Проводится проверка, сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области.



ключевые слова: водительские права подделка УГИБДД
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