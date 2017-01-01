В регионе заработала «горячая линия» по услугам такси

Консультации по защите прав потребителей при пользовании услугами такси предоставляют специалисты Роспотребнадзора





В Управлении Роспотребнадзора по Ивановской области организована «горячая линия» по услугам такси. Консультацию по защите прав потребителей при пользовании услугами такси можно получить по телефону 30-87-81 с 8 по 22 декабря 2017 года.

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