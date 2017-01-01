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В Ивановской области внучка пропила бабушкину золотую коронку
Старушка обратилась с заявлением в полицию
В Ивановской области внучка пропила бабушкину золотую коронку
В полицию с заявлением обратилась 76-летняя жительница Родников. Пенсионерка сообщила полицейским, что накануне в своей квартире по улице Любимова она обнаружила пропажу золотых изделий: кольца, подвески и золотой зубной коронки. Сумма ущерба составила порядка 20 тысяч рублей.
Выехавшие на место происшествия оперативники установили, что краже причастна 20-летняя внучка заявительницы, которая ведет антиобщественный образ жизни. Похищенное девушка успела сдать в ломбард, а вырученные деньги потратила на алкоголь и продукты питания.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.
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