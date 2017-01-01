Поликлинику Фурмановской ЦРБ сделали образцово-показательной

Реализованные здесь меры по повышению комфорта посетителей будут рекомендованы другим медучреждениям региона - ФОТО





К началу декабря в поликлинике Фурмановской ЦРБ реализовали ряд мер по повышению комфорта посетителей учреждения. Так, в частности, была разработана и размещена настенная и напольная навигация в виде стендов, нанесена разметка по цветовой гамме, указывающая расположение ключевых пунктов визита пациента.

Организовано удобное и информативное картохранилище для медицинских работников с целью сокращения времени. Кроме того, для удобства и лучшего восприятия информации в поликлинике установлен электронный стенд с модернизированной программой, которая отображает текущую дату и время, расписание приема каждого врача на сегодняшний день, информацию по профилактике заболеваний, новостную рубрику, а также поддерживает функцию голосового информирования.

Добавим, что с целью реализации принципа «открытой регистратуры» в учреждении демонтировано остекление как лишний барьер в общении с пациентом.

По словам врио начальника департамента здравоохранения Ивановской области Артура Фокина, наработки фурмановских коллег соответствуют стратегической линии развития региональной медицины и будут рекомендованы в качестве образца другим медицинским учреждения региона.

Фото: департамент здравоохранения Ивановской области

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