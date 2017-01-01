Ивановцам представят проект, разрушающий общепринятые стереотипы





В одном из ивановских кафе будет представлен уникальный фотопроект «Иллюзия? Или с какой стороны посмотреть на ситуацию?», подготовленный людьми с ограниченными возможностями здоровья

Как говорят организаторы, этот социальный проект направлен на разрушение общепринятых стереотипов о людях с ограниченными возможностями здоровья.

Фотопроект носит некоммерческий характер, организаторы Алла Нурмагомедова и Алия Урусова представят 14 фотографий молодых людей и людей старшего возраста с ограниченными возможностями здоровья. Идея такова: есть две стороны фото, на одной стороне - участники фотосессии скрывают проблемы со здоровьем, на обороте сделан акцент на «недостатках» человека и превращении их в достоинство.

На встрече в кафе участники проекта обсудят фотографии и поделятся историями своей жизни, расскажут и развенчают некоторые стереотипы о людях с ОВЗ, а также покажут уникальные творческие номера.

Все подробности можно узнать по телефону 8-915-844-66-94 (Алла Нурмагомедова).

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