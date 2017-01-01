Подведены итоги опроса ивановцев о состоянии благоустройства города

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В октябре текущего года в отделах ивановского МФЦ проводился общественный опрос горожан по вопросам, связанным с благоустройством областного центра. Выборка составила 1000 человек и стратифицирована по районам города: Фрунзенский район, Советский район, Октябрьский район, Ленинский район, за пределами города Иванова.

Как показал опрос, наиболее важными для города и для самих горожан оказались работы по ремонту улицы 8 Марта - 24%, на этой улице располагается один из самых крупных торгово-развлекательных центров. Горожане отметили, что после ремонта дорога расширена, добавлена дополнительная полоса, что позволило значительно увеличить пропускную способность на данном участке дороги.

На втором месте по значимости - реконструкция Вокзальной площади, за нее подали свои голоса 22,3% респондентов, это одна из основных и важных дорожных работ 2017 года, по мнению жителей.

На третье место участники опроса поставили первый этап реконструкции улицы Станкостроителей – 21,5%. Это связано с тем, что капитальной ремонт улицы Станкостроителей стал первым и основным шагом в развитии промышленной зоны, где расположены участки промышленного назначения.

Менее важным и заметным жители считают ремонт улицы Новая – всего 4,8%, ремонт улиц 1-я Полянская и переулка Челышева – 6,6%, ремонт ул. Станко – 6,1%.







Наиболее важными дорожными работами для города и лично для респондентов, проживающих за пределами города, оказалась реконструкция Вокзальной площади 27,7%, на втором месте - ремонт улицы 8 Марта 23,6%, на третьем - первый этап реконструкции улицы Станкостроителей 11,1%.

В числе наиболее удачных проектов благоустройства города за 2017 год горожане отметили благоустройство сквера Мастеров у цирка – 30,4%, установка колеса обозрения в парке Степанова – 21,6% и благоустройство аллеи Гагарина – 15,2%. Жители также отметили украшение фасадов 308 Авиаремонтного завода на Лежневской – 12,9%, установку инсталляций и арт-объектов «селфи-маршрута» - 9%.







Ивановцы отметили положительные результаты в благоустройстве городских пространств, особенно общественных мест (вокзалы, площади, аллеи, скверы) – 22,6%, что связано с активной реализацией программы «Реализация специальной подпрограммы «Формирование комфортной городской среды». Значительная часть респондентов - 22,2% - отметила уменьшение количества рекламных конструкций. Ремонт дорог отметили в положительном ключе 20,5% опрошенных, благоустройство дворовых территорий – 18,5%. При этом ремонт дорог, по мнению ивановцев, остается одним из наиболее важных и тревожащих горожан, проблемным его сочли 31,8% респондентов.







«Итоги опроса общественного мнения будут учтены мэрией при планировании работ по благоустройству на будущий 2018 год», - сообщили в администрации областного центра.

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