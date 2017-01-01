Житель Ивановской области несколько месяцев обворовывал VIP-сауну, в которой работал

Ранее молодой человек был судим за аналогичное преступление





В Кинешме сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже. Из обстоятельств произошедшего установлено, что злоумышленник, работая подсобным рабочим в одной из VIP-саун райцентра, похищал оттуда имущество. За несколько месяцев 20-летний молодой человек успел украсть 16 бутылок вина, системный блок компьютера и портативную колонку.

В содеянном парень признался и написал явку с повинной. Выяснилось, что ранее он был судим за аналогичное преступление.

По факту краж возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

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