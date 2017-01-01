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Новости

47 минут назад

В рейтинге регионов по зарплатам Ивановская область – на 75 месте


Самые высокие зарплаты в России - у москвичей и жителей Ямало-Ненецкого автономного округа и Чукотки, а самые низкие - в национальных республиках, таких как Дагестан и Карачаево-Черкесия, а также в ряде субъектов ЦФО. Таковы результаты исследования заработков в российских регионах в 2017 году, которое подготовили эксперты агентства «РИА Рейтинг» медиагруппы МИА «Россия сегодня».

Составители рейтинга регионов России по зарплатам в 2017 году в качестве основного показателя ранжирования использовали долю высокооплачиваемых работников с зарплатой более 100 тысяч рублей в месяц и долю низкооплачиваемых работников, у которых заработок составляет менее 10 тысяч рублей в месяц, а также медианную зарплату и коэффициент Джини.

Ивановская область заняла в рейтинге 75 место (из 85).

В целом по России лишь 4,1% работников могут похвастаться зарплатой (за вычетом НДФЛ) более 100 тысяч рублей на руки в месяц.



ключевые слова: зарплата рейтинг
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									ataman196519								
							
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  • 43 минуты назад
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							А чё не на 85 месте? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									green								
							
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  • 34 минуты назад
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							Чем меньше официально ,тем больше в конверте. Не нарушаем статистику. Пенсия все равно не светит. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ЙЯdЪ								
							
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  • 31 минуту назад
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							Не удивили.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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