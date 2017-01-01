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В рейтинге регионов по зарплатам Ивановская область – на 75 месте
Самые высокие зарплаты в России - у москвичей и жителей Ямало-Ненецкого автономного округа и Чукотки, а самые низкие - в национальных республиках, таких как Дагестан и Карачаево-Черкесия, а также в ряде субъектов ЦФО. Таковы результаты исследования заработков в российских регионах в 2017 году, которое подготовили эксперты агентства «РИА Рейтинг» медиагруппы МИА «Россия сегодня».
Составители рейтинга регионов России по зарплатам в 2017 году в качестве основного показателя ранжирования использовали долю высокооплачиваемых работников с зарплатой более 100 тысяч рублей в месяц и долю низкооплачиваемых работников, у которых заработок составляет менее 10 тысяч рублей в месяц, а также медианную зарплату и коэффициент Джини.
Ивановская область заняла в рейтинге 75 место (из 85).
В целом по России лишь 4,1% работников могут похвастаться зарплатой (за вычетом НДФЛ) более 100 тысяч рублей на руки в месяц.
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Комментарии (3)
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- ataman19651943 минуты назадА чё не на 85 месте?
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- green34 минуты назадЧем меньше официально ,тем больше в конверте. Не нарушаем статистику. Пенсия все равно не светит.
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- ЙЯdЪ31 минуту назадНе удивили.