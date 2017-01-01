Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

сегодня, 10:47

Ивановские волонтеры собирают новогодние гостинцы для проживающих в домах престарелых

К благотворительной акции может присоединиться каждый - ФОТО


Шестой год подряд ивановская команда волонтеров «Мудрые дети» проводит благотворительную акцию для бабушек и дедушек, проживающих в домах престарелых. Всего у них около 700 подопечных.

23 декабря добровольцы отправятся в Дом ветеранов войны и труда «Лесное», 24 декабря - в Богородский дом-интернат. Сейчас собираются гостинцы для пожилых людей.

Что требуется в первую очередь:

1. Домашняя выпечка в больших количествах.

2. Материальная помощь, необходимая для приобретения гостинцев, фруктов. Реквизиты и все поступления отражаются здесь.

3. Костюмы Деда Мороза и Снегурочки.

4. Баянисты и запевалы, которые смогут превратить обход палат в настоящее праздничное шествие.

5. Можно также присоединиться к самой поездке, перекличка желающих будет объявлена ближе к поездке.



ключевые слова: дом престарелых добровольцы волонтеры благотворительная акция
  • оцените новость:
  • (3)
  • 231
  • 0







	

															

																

																

																

																

													




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации