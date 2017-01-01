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Ивановские волонтеры собирают новогодние гостинцы для проживающих в домах престарелых
К благотворительной акции может присоединиться каждый - ФОТО
Шестой год подряд ивановская команда волонтеров «Мудрые дети» проводит благотворительную акцию для бабушек и дедушек, проживающих в домах престарелых. Всего у них около 700 подопечных.
23 декабря добровольцы отправятся в Дом ветеранов войны и труда «Лесное», 24 декабря - в Богородский дом-интернат. Сейчас собираются гостинцы для пожилых людей.
Что требуется в первую очередь:
1. Домашняя выпечка в больших количествах.
2. Материальная помощь, необходимая для приобретения гостинцев, фруктов. Реквизиты и все поступления отражаются здесь.
3. Костюмы Деда Мороза и Снегурочки.
4. Баянисты и запевалы, которые смогут превратить обход палат в настоящее праздничное шествие.
5. Можно также присоединиться к самой поездке, перекличка желающих будет объявлена ближе к поездке.
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