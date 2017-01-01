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Новости

сегодня, 10:37

Ивановец, поверивший в выигрыш автомобиля, подарил аферистам 81 тысячу рублей

Полиция разыскивает злоумышленников


В полицию с заявлением обратился 30-летний житель областного центра. Мужчина рассказал, что ему через мобильный мессенджер пришло сообщение с текстом: «Ваш номер принял участие в рекламной акции и стал обладателем приза – автомобиль».

Чтобы узнать подробности, мужчина позвонил  пономеру, который был указан в сообщении. Девушка, представившаяся сотрудницей компании, проводящей данную акцию, сообщила, что выигрыш составляет 6 150 000 рублей. Во время разговора неизвестная также проинформировала, что от выигранного автомобиля можно отказаться и получить данный приз деньгами, но уточнила, что для этого необходимо перечислить процент от выигрыша. Доверчивый мужчина согласился на условия и перечислил на указанный расчетный счет более 81 000 рублей. Позже потерпевший понял, что стал жертвой аферистов и обратился в полицию.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка и оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию преступников», - сообщили в пресс-службе УМВД по Ивановской области.



ключевые слова: мошенничество полиция
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Комментарии (4)

	


	

	

		
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							Полиция разыскивает злоумышленников - в это кто-нибудь кроме этого ЧУДА верит?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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							дЭбил!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ataman196519								
							
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							Это случайно не тот что выиграл   Discovery								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 35 минут назад
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							Пока живут на свете дураки...
    

    
В 30 лет ума нет - и не будет								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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