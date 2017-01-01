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6 минут назад
В Ивановской области неизвестные в балаклавах совершили налет на магазин
По факту грабежа проводится проверка
Криминальный инцидент произошел 4 декабря в Кинешме. Как сообщает Кинешемец.RU, около 7 вечера двое мужчин в самодельных балаклавах ворвались в продуктовый магазин на улице Колхозной и, угрожая продавщицам, совершили грабеж.
В настоящее время по данному факту проводится проверка. Устанавливается сумма ущерба. Злоумышленники разыскиваются.
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