ПОСЛУШАЙТЕ! Как выиграть дело против губернатора при помощи краудфандинга

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Пример успешного краудфандинга показали селяне из Петровского, хотя само это слово, не так давно пришедшее в наш язык, им вряд ли о чем-либо говорит. Народное возмущение привело к народному финансированию (жители сами скинулись себе на адвоката) и обернулось выигранным делом в споре с главой региона.

Речь о попытке, как сегодня оказалось, очень даже успешной, оспорить губернаторский указ. Документ устанавливал предельные максимальные индексы изменения размера платы за коммунальные услуги. В части в отношении роста тарифов по отоплению на 2,9% и в отношении роста норматива потребления тепла на 41,5%.

Активные петровские пенсионерки настолько были уверены в своей правоте, что сначала убедили в этом земляков, а потом и суд. На стороне селян в ходе рассмотрения иска была и прокуратура.

О беспрецедентном случае и растущем правовом самосознании наших граждан – в комментарии Татьяны Прокопенко.

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