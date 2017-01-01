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Новости

6 минут назад

В Ивановской области рыбак провалился под лед

Спасли мужчину прохожие


ЧП произошло сегодня около 5 часов вечера в Приволжске. 64-летний мужчина рыбачил на реке Таха. Тонкий лед не выдержал, и рыбак провалился в холодную воду. Это увидели находившиеся неподалеку прохожие. Они и помогли бедолаге выбраться на берег. Пострадавшего госпитализировали в Приволжскую ЦРБ, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ивановской области.



ключевые слова: река лед рыбак
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									AlexeiYurist								
							
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  • 2 минуты назад
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							Повезло... Хорошо помогли.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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