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6 минут назад
В Ивановской области рыбак провалился под лед
Спасли мужчину прохожие
ЧП произошло сегодня около 5 часов вечера в Приволжске. 64-летний мужчина рыбачил на реке Таха. Тонкий лед не выдержал, и рыбак провалился в холодную воду. Это увидели находившиеся неподалеку прохожие. Они и помогли бедолаге выбраться на берег. Пострадавшего госпитализировали в Приволжскую ЦРБ, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ивановской области.
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Комментарии (1)
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- AlexeiYurist2 минуты назадПовезло... Хорошо помогли.
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