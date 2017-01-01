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1 минуту назад
Станислав Воскресенский о решении Владимира Путина баллотироваться в Президенты
Комментарий врио губернатора Ивановской области
Временно исполняющий обязанности губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский поддержал решение Владимира Путина принять участие в предстоящих президентских выборах.
«Очень рад, что Владимир Владимирович выдвинул свою кандидатуру на участие в президентских выборах. Владимир Путин – безусловный лидер нашей страны с уникальным уровнем доверия граждан. Нужно всем прийти на выборы, потому что важен каждый голос. Владимир Владимирович недавно выдвинул несколько инициатив, включая инициативу по росту рождаемости. Мы будем делать все на местах, чтобы все инициативы Президента России были реализованы, чтобы жизнь жителей, в том числе Ивановской области улучшалась», – заявил Станислав Воскресенский.
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