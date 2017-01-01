Ивановец выиграл внедорожник Land Rover, заправившись на АЗС





Житель деревни Бухарово, предприниматель Александр Дунин стал победителем федеральной акции сети «Газпромнефть». До конца года среди российских автомобилистов разыграют еще 4 легендарных автомобиля. Среди них – внедорожники, которые летом участвовали в ралли «Шелковый путь» для испытания улучшенного топлива «Дизель Опти». За рулем находились известные журналисты и блогеры, которые в качестве автомобильных экспертов в ходе ралли-марафона следили за поведением машин, заправляясь на маршруте этим дизельным топливом. По окончании ралли проверка независимых экспертов показала: двигатели, топливная система и фильтры автомобилей находятся в идеальном состоянии.

Именно такой автомобиль выиграл житель Ивановской области.

Победитель не скрывал радости: «Я первый раз участвовал в розыгрыше, в акции «Газпромнефть», и мне просто повезло, я просто счастлив. Думал, может этот розыгрыш, а теперь - да, оказывается, люди выигрывают, и я в том числе».

Ключи от призового автомобиля новому владельцу вручили радиоведущие популярного автомобильного шоу Игорь Сирин и Алексей Шарапов. Именно они проделали путь по дорогам России, Казахстана и Китая в качестве экспертов.

«Признак хорошего топлива, которым является «Дизель Опти» - очень низкий расход, плавная работа двигателя, прогнозируемые старты и никаких проблем абсолютно… Сейчас, особенно в зимних условиях, качество топлива, особенно дизеля, вдвойне важно, так как некачественное зимнее топливо может замерзать, автомобиль может не заводиться совсем. На топливе экономить совершенно невозможно. Причем, чем современнее автомобиль, тем дороже такая экономия может обойтись» - отметили радиоведущие.

Обладатели еще четырех Land Rover и сотен поощрительных призов будут определяться каждую неделю до конца года в разных регионах страны. В розыгрыше участвуют все, кто заправит до 19 декабря от 40 литров дизельного топлива или улучшенного топлива «Дизель Опти» на АЗС сети «Газпромнефть», а также зарегистрируют чек и номер карты на сайте www.gpn-promo.ru. Выбрать удобную АЗС для заправки можно с помощью мобильного приложения сети, доступного для Android и iOS.







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