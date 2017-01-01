Департамент ЖКЖ прокомментировал информацию из авторской программы «Послушайте!»





Вчера в нашей авторской программе «Послушайте!» Ксения Коптева рассуждала о том, почему жители Ивановской области протестуют против реформы ТКО. В частности, в программе-реплике было озвучено следующее:

«Возможно, корень проблемы в том, что у региона выбора не было. Как-то так вышло, что региональный оператор у нас один. Кстати, у регионов-соседей это не так. Прокуратура области полагает, что у существующей структуры аппетит нездоровый. К тому же департамент ЖКХ провел конкурсный отбор с аффилированными лицами в нарушение законодательства об отходах производства, а также антикоррупционного и антимонопольного законодательства. То есть выбрали этого регоператора, по мнению надзорного органа, неправильно».

Сегодня в региональном департаменте ЖКХ прокомментировали этот фрагмент. Приводим текст комментария полностью:

«Департамент ЖКХ Ивановской области сообщает, что в настоящее время в Арбитражном суде Ивановской области рассматривается исковое заявление прокуратуры Ивановской области о признании недействительными торгов и о признании недействительной сделки с применением последствий недействительности сделки.

Одним из доводов прокуратуры Ивановской области является довод о наличии аффилированности между участниками конкурсного отбора. На сегодняшний день, данные обстоятельства судом не установлены, поэтому подобные утверждения не могут оцениваться как юридически установленный факт.

Добавим, что Управлением Федеральной антимонопольной службы по Ивановской области была проведена проверка конкурсного отбора, по итогам которой было вынесено заключение о том, что данным надзорным ведомством признаков, свидетельствующих о нарушениях Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», не выявлено».

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