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Конкурс видеороликов «НАРОДНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ – 2017»: голосование началось
Авторы победных ВИДЕО получат «золотые» подарки от «Барса»
Стартовало голосование по конкурсу видеороликов «НАРОДНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ – 2017». Весь год вы присылали в нашу редакцию интересное видео, которое сами снимали. Мы отобрали 21, на наш взгляд, лучший ролик. И теперь вам предстоит выбрать из них трех победителей. Для этого надо просто зайти на страницу с конкурсом (ссылка на нее указана вверху главной страницы сайта как рубрика «Народный корреспондент – 2017») и проголосовать за понравившиеся видео. Победят ролики, получившие наибольшее количество голосов.
3 ПОБЕДИТЕЛЯ НАШЕГО КОНКУРСА ПОЛУЧАТ НОВОГОДНИЕ «ЗОЛОТЫЕ» ПОДАРКИ ОТ МЕДИАГРУППЫ «БАРС».
Голосование будет прекращено 10 января 2018 в 24:00.
Награждение победителей состоится 12 января 2018 года.
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Комментарии (1)
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- AlexeiYurist30 минут назадЯ мужчине который ямку заделывает голос отдал.
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