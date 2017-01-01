Конкурс видеороликов «НАРОДНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ – 2017»: голосование началось

Авторы победных ВИДЕО получат «золотые» подарки от «Барса»





Стартовало голосование по конкурсу видеороликов «НАРОДНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ – 2017». Весь год вы присылали в нашу редакцию интересное видео, которое сами снимали. Мы отобрали 21, на наш взгляд, лучший ролик. И теперь вам предстоит выбрать из них трех победителей. Для этого надо просто зайти на страницу с конкурсом (ссылка на нее указана вверху главной страницы сайта как рубрика «Народный корреспондент – 2017») и проголосовать за понравившиеся видео. Победят ролики, получившие наибольшее количество голосов.

3 ПОБЕДИТЕЛЯ НАШЕГО КОНКУРСА ПОЛУЧАТ НОВОГОДНИЕ «ЗОЛОТЫЕ» ПОДАРКИ ОТ МЕДИАГРУППЫ «БАРС».

Голосование будет прекращено 10 января 2018 в 24:00.

Награждение победителей состоится 12 января 2018 года.

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