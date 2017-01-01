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сегодня, 13:52В Ивановской области девушка и ребенок отравились угарным газом в квартире
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По факту смертельного отравления 16-летней кинешемки проводится доследственная проверка
Тело девушки было обнаружено в ванной комнате
Как мы сообщали ранее, сегодня в Кинешме произошла трагедия – от отравления угарным газом погибла 16-летняя девушка. Ее тело было обнаружено в ванной комнате квартиры одного из домов на улице Менделеева. Также угарным газом отравился проживающий в этой квартире ребенок (родственник погибшей), врачи успели его откачать.
Уже вечером с СУ СКР по Ивановской области сообщили, что по факту гибели девушки проводится доследственная проверка.
В настоящее время сотрудниками следственного управления произведен осмотр места происшествия, изъято газовое оборудование, находившееся в квартире, опрошены потерпевшие и представители организаций, обслуживающих газовое оборудование и жилищный фонд. Решается вопрос о назначении судебно-технической экспертизы. Назначена судебно-медицинская экспертиза для точного установления причин смерти несовершеннолетней.
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