По факту смертельного отравления 16-летней кинешемки проводится доследственная проверка

Тело девушки было обнаружено в ванной комнате





Как мы сообщали ранее, сегодня в Кинешме произошла трагедия – от отравления угарным газом погибла 16-летняя девушка. Ее тело было обнаружено в ванной комнате квартиры одного из домов на улице Менделеева. Также угарным газом отравился проживающий в этой квартире ребенок (родственник погибшей), врачи успели его откачать.

Уже вечером с СУ СКР по Ивановской области сообщили, что по факту гибели девушки проводится доследственная проверка.

В настоящее время сотрудниками следственного управления произведен осмотр места происшествия, изъято газовое оборудование, находившееся в квартире, опрошены потерпевшие и представители организаций, обслуживающих газовое оборудование и жилищный фонд. Решается вопрос о назначении судебно-технической экспертизы. Назначена судебно-медицинская экспертиза для точного установления причин смерти несовершеннолетней.

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