Обозначены приоритеты расходования бюджетных средств области на 2018 год

На что пойдут дополнительно выделенные региону деньги





Основной темой сегодняшнего заседания правительства ивановской области стало утверждение новых государственных программ и внесение изменений в действующие региональные госпрограммы на 2018 год.

Врио губернатора Станислав Воскресенский обозначил приоритеты расходования в следующем году дополнительных средств, выделенных региону. «Эти средства, прежде всего, направим на выполнение Указов Президента России Владимира Путина, исполнение социальных обязательств перед гражданами, повышение качества здравоохранения, образования», - подчеркнул он.

Так, дополнительно более 300 млн рублей получит здравоохранение на повышение качества и доступности медпомощи, в том числе на оснащение высокотехнологичным оборудованием. Фельдшерско-акушерские пункты и отделения врачей общей практики получат комплекты аппаратуры для проведения физиопроцедур. 38 млн рублей направят на приобретение двух передвижных цифровых маммографов, 28 млн рублей получит Кинешма на капитальный ремонт поликлиники № 1, бюджетом предусмотрено в рамках депутатских наказов 4 млн рублей направить на ремонт детской поликлиники в Вичуге. «Основные средства будут направлены именно на решение социальных проблем, но также мы увеличиваем в полтора раза поддержку сельского хозяйства, малого бизнеса в той части, которая идет в муниципалитеты», - заявил Станислав Воскресенский.

О реализации программ социального блока в 2018 году рассказала врио заместителя председателя правительства Ивановской области Ирина Эрмиш. На шесть программ в сфере здравоохранения, образования, соцзащиты, занятости, физкультуры и спорта, культуры и туризма в 2018 году предусмотрено 22,2 млрд рублей, или порядка 70% от всех расходов регионального бюджета. По сравнению с текущим годом объем общего финансирования социальной сферы увеличится более чем на 4,3 млрд рублей. «Этот дополнительный ресурс позволит реализовать ряд отложенных в течение последних лет проектов», - уточнила Ирина Эрмиш.

Наиболее ресурсоемким мероприятием является дальнейшее повышение заработной платы работников бюджетной сферы в соответствии с «майскими» Указами Президента России Владимира Путина. На доведение средней заработной платы отдельных категорий работников образования, социальной защиты, здравоохранения и культуры до уровня средней по региону, а для врачей – вдвое выше – предусмотрено порядка 1 млрд рублей. Действия указов главы государства охватывают интересы 37 тысяч работников бюджетной сферы.

Объем финансирования мероприятий государственной программы развития здравоохранения в 2018 году составит 12,75 млрд рублей, из них 5,5 млрд – средства областного бюджета. Предусмотрен ряд мероприятий по укреплению амбулаторно-поликлинического звена регионального здравоохранения, в том числе выделены дополнительные средства на проведение капитального ремонта и закупку лечебно-диагностического оборудования. Впервые за последние годы предусматривается финансирование на оказание высокотехнологичной медпомощи. «С учетом ожидаемой поддержки из федерального бюджета рассчитываем на эти цели направить около 80 млн рублей. Это сотни спасенных жизней», - подчеркнула Ирина Эрмиш. До 400 млн рублей увеличивается финансирование лекарственного обеспечения граждан, что позволит расширить на 22 позиции перечень лекарственных препаратов, предоставляемых льготным категориям граждан. Полностью будет закрыта потребность в средствах на приобретение сахароснижающих препаратов для детей, препаратов для диагностики туберкулеза и гепатитов.

Увеличено почти на четверть, до 7,85 млрд рублей, финансирование госпрограммы «Развитие образования». В том числе предусмотрено свыше 54 млн рублей на увеличение норматива финансирования материальных затрат в школах, которые в первоочередном порядке будут направлены на обеспечение бесплатными учебниками. «Постепенно мы доведем этот норматив в регионе до достойного уровня. В 2018 году он будет повышен со 186 до 752 рублей», - отметил Станислав Воскресенский. Проектом бюджета на 2018 год предусмотрены средства на строительство школ в Савинском и Родниковском районах, реконструкцию образовательного учреждения в Южском районе и создание детского технопарка «Кванториум» в г. Иваново, на достройку детских садов в Шуе и Кинешме, корректировку проекта в Кохме.

Ежегодно услугами служб занятости пользуются до 80 тысяч жителей области, в 2018 году в эту сферу будет направлено более 430 млн рублей. В 2018 году стартует проект по сопровождению инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействия в трудоустройстве, участниками которого станут порядка 200 человек.

В 2018 году 360 тысяч жителей области будут получать выплаты, субсидии, и компенсации, при этом нормативно-публичные обязательства будут проиндексированы на 4,1%. Всего на обеспечение выполнения всех социальных обязательств перед населением будет направлено свыше 5,5 млрд рублей. Кроме того, в связи с демографическими инициативами Президента страны Владимира Путина ожидается поступление дополнительных средств федерального бюджета на пособия семьям при рождении первых детей.

Свыше 170 млн рублей составит объем финансирования региональной госпрограммы по развитию физкультуры и спорта, ассигнования на эти цели возрастут вдвое. Совокупный объем программы по развитию культуры и туризма в 2018 году увеличится на треть и составит почти 790 млн рублей. Значительная часть мероприятий пройдет в рамках 100-летия образования Иваново-Вознесенской губернии.

О планах реализации в 2018 году программ в сфере управления ресурсами и дорожным хозяйством на заседании правительства области рассказал врио первого зампреда регионального правительства Сергей Зобнин. На 2018 год средства дорожного фонда Ивановской области запланированы в размере 2,2 млрд рублей. Более половины будет направлено на содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, 251 млн рублей – на строительство и реконструкцию, 325 млн рублей – на ремонт и капитальный ремонт автодорог.

«В 2018 году будет продолжена практика оказания финансовой поддержки муниципальным образованиям. На предоставление субсидий из дорожного фонда запланировано 236 млн рублей», - уточнил Сергей Зобнин. Свыше четверти миллиарда рублей предусмотрено на субсидирование пассажирских перевозок железнодорожным, воздушным, водным транспортом, также после длительного перерыва возобновляется практика поддержки предприятий наземного городского электротранспорта.

На выполнение работ по лесовосстановлению и проведение противопожарных мероприятий в лесах в 2018 году в рамках соответствующей госпрограммы запланировано более 160 млн рублей, на развитие информационного общества – более 197 млн рублей. Долю граждан, получающих государственные и муниципальные услуги в электронной форме, согласно Указу Президента РФ, намечено увеличить до 70 процентов в 2018 году.

По материалам пресс-служба правительства Ивановской области

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