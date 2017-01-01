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Новости

37 минут назад

ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ: связь с судебными приставами, помощь пожилым и куда ушли 3 миллиарда из дорожного фонда

ВИДЕОанонс


СМОТРИТЕ в сегодняшнем выпуске проекта «ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ»:

- Как наладить связь с судебными приставами? Уж очень трудно до них дозвониться.

- На какую помощь волонтеров могут рассчитывать пожилые люди?

- На что потратили 3 миллиарда рублей из дорожного фонда области? Сколько километров дорог построили и сколько отремонтировали?

- Ароматная говядина с оригинальным гарниром. Bon Appétit!


Проект «Губернский наблюдатель» - это самые интересные программы медиагруппы «БАРС», собранные в одном получасе - диалоги в студии на актуальные темы, ответы на вопросы зрителей, коммунальная тематика, криминальные истории и прогулки по городу. Кроме того, зрителей ждут новые оригинальные жанры и специальные репортажи «вне новостей».

Проект выходит в эфир на телеканале «БАРС» по вторникам, средам и четвергам в 18:00, 19:00 и 20:00.



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	       		Жители Ивановской области добились через суд отмены Указа губернатора
				
сегодня, 15:17

				

				Жители Ивановской области добились через суд отмены Указа губернатора 
								

					
	 Выигранное против Павла Конькова дело может создать прецедент
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Ивановской области девушка и ребенок отравились угарным газом в квартире
				
сегодня, 13:52

				

				В Ивановской области девушка и ребенок отравились угарным газом в квартире 
								

					
	 16-летняя девушка погибла, малыша удалось откачать
				

				

	    			
    
	    				
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