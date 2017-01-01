ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ: связь с судебными приставами, помощь пожилым и куда ушли 3 миллиарда из дорожного фонда

ВИДЕОанонс





СМОТРИТЕ в сегодняшнем выпуске проекта «ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ»:

- Как наладить связь с судебными приставами? Уж очень трудно до них дозвониться.

- На какую помощь волонтеров могут рассчитывать пожилые люди?

- На что потратили 3 миллиарда рублей из дорожного фонда области? Сколько километров дорог построили и сколько отремонтировали?

- Ароматная говядина с оригинальным гарниром. Bon Appétit!





Проект «Губернский наблюдатель» - это самые интересные программы медиагруппы «БАРС», собранные в одном получасе - диалоги в студии на актуальные темы, ответы на вопросы зрителей, коммунальная тематика, криминальные истории и прогулки по городу. Кроме того, зрителей ждут новые оригинальные жанры и специальные репортажи «вне новостей».

Проект выходит в эфир на телеканале «БАРС» по вторникам, средам и четвергам в 18:00, 19:00 и 20:00.

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