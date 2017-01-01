В Иванове выявили мать, дети которой живут в опасных для жизни условиях

Подано ходатайство об изъятии у женщины детей - ФОТО





Сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при ивановской администрации провели очередной рейд социального патрулирования. В ходе рейда по Советскому району областного центра были проверены 4 поступившие в комиссию сообщения о ненадлежащем исполнении родителями обязанностей по воспитанию детей.

«Семьи, в которых была проведена проверка, взяты на контроль, с родителями состоялись профилактические беседы. В отдел по опеке и попечительству направлено ходатайство об отобрании у одной из матерей детей, находящихся в условиях, опасных для их жизни и здоровья», - сообщили в мэрии.

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново

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