Фестиваль фестивалей «ШуяBest» признан «Национальным событием года»

Благодаря этому шуйское мероприятие получит дополнительную маркетинговую поддержку





По результатам народного голосования статус «Национальное событие 2018 года» присвоено фестивалю фестивалей «ШуяBest», который проводится в Ивановской области. Мероприятие вошло в число 11 событий, набравших наибольшее число голосов.

Народное голосование проходило на официальном сайте Национального календаря событий EventsInRussia.com в период с 29 ноября по 4 декабря. Голосование в этом году стало одним из критериев для определения списка ТОП-200 «Национальное событие года». За 5 дней в открытом голосовании за лучшее событие года приняло участие более 15 тысяч пользователей. Полный список лучших событий года по результатам работы экспертной комиссии будет объявлен 12 декабря.

Напомним, от Ивановской области на участие в проекте было направлено 13 событийных мероприятий.

Фестиваль фестивалей «Шуя Best» проводится ежегодно в июле в городе Шуя. Он призван связать в единый маршрут имеющиеся важные туристические объекты, а также объединить лучшие достижения в культурной и спортивной сферах Ивановской области и ближайших к ней регионов. Все фестивали проходят в один день на разных площадках города, что позволяет рассредоточить гостей праздника соответственно их интересам.

Благодаря победе в конкурсе в 2018 году фестиваль получит дополнительную маркетинговую поддержку по продвижению на внутреннем и зарубежном рынках.

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