Цирковые верблюд, ослица и кошки останутся в Вичуге до весны

Шапито прогорело







Мы уже рассказывали о том, что в ноябре в Вичуге гастролировал цирк-шапито «Шелковый путь». Потом цирк уехал на основное место дислокации в Ставрополь, а верблюд, осел и несколько кошек вместе с дрессировщиком остались зимовать в Вичуге.

Шум подняли дети, которые случайно забрели после школы туда, где выгуливали верблюда. Сначала делали с ним селфи, пытались погладить животное. Говорят, что двугорбый плевался и кричал, близко к себе не подпускал.

По словам частного предпринимателя Равшана Шарабиддинова, бывшего работника госцирка, опасности нет. Верблюд к людям приучен. И животных не забыли. Их просто оставили до весны. Руководство шапито договорилось с местным частным предпринимателем, чтобы на протяжении нескольких месяцев автофургон и животные находились на его территории. И оставило при них своего сотрудника. Бродячие циркачи утверждают, что у них это обычная практика. Тем более, что, по словам Равшана Шарабиддинова, их цирк в Вичуге прогорел, в том числе и потому, что местная администрация не разрешила расклеивать по городу рекламу.

Верблюда и осла уже осмотрели ветеринары. Сейчас животные полностью изолированы от любопытных глаз местной детворы.

Подробнее об этом смотрите сегодня в программе «Губерния» на телеканале «Барс».

поделиться ссылкой:

