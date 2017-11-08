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Новости

50 минут назад

Жители Ивановской области добились через суд отмены Указа губернатора

Выигранное против Павла Конькова дело может обернуться масштабными последствиями


Вынесено решение по уникальному административному иску. Жители поселка Петровский смогли оспорить Указ губернатора Ивановской области.

Сегодня, 6 декабря, ивановский областной суд вынес решение по иску селян к главе региона. Жители Петровского оспаривали Указ, подписанный еще Павлом Коньковым. Документ позволил изменить норматив и тариф на теплоснабжение в поселке, что привело к резкому росту цифр в платежках. В зависимости от площади квартиры жители стали платить больше на несколько сотен рублей.

Селяне посчитали, что их права нарушены. Не добившись понимания у местных, районных и областных властей, они собрали деньги и наняли адвоката.

Сегодня исковые требования были полностью удовлетворены, оба оспариваемых пункта признаны недействующими со дня принятия Указа. Решение может быть обжаловано в Верховном суде. Если оно устоит, последствия могут быть масштабными. Во-первых, - перерасчет платы за отопление для жителей, начиная с июля. Во-вторых, следом за Петровским в суд могут пойти и представители других поселений Гаврилово-Посадского района, которых затронул губернаторский Указ.



ключевые слова: ЖКХ тарифы губернатор указ суд
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									Makar37								
							
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  • 41 минуту назад
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										+1
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							Пускай под суд идёт Коньков со своим орденом дружбы.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Donald Tram Tararam								
							
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  • 34 минуты назад
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										+1
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							Не , орден надо отобрать .Паша достоин только медальки " За кризис "								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Fantomas								
							
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  • 23 минуты назад
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							а в третьих, соответствующим структурам  пора активизироваться в части разработки подписанта данного указа								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Жители Ивановской области добились через суд отмены Указа губернатора
				
53 минуты назад

				

				Жители Ивановской области добились через суд отмены Указа губернатора 
								

					
	 Выигранное против Павла Конькова дело может обернуться масштабными последствиями
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Ивановской области девушка и ребенок отравились газом в квартире
				
сегодня, 13:52

				

				В Ивановской области девушка и ребенок отравились газом в квартире 
								

					
	 16-летняя девушка погибла, малыша удалось откачать
				

				

	    			
    
	    				
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