Жители Ивановской области добились через суд отмены Указа губернатора

Выигранное против Павла Конькова дело может обернуться масштабными последствиями





Вынесено решение по уникальному административному иску. Жители поселка Петровский смогли оспорить Указ губернатора Ивановской области.

Сегодня, 6 декабря, ивановский областной суд вынес решение по иску селян к главе региона. Жители Петровского оспаривали Указ, подписанный еще Павлом Коньковым. Документ позволил изменить норматив и тариф на теплоснабжение в поселке, что привело к резкому росту цифр в платежках. В зависимости от площади квартиры жители стали платить больше на несколько сотен рублей.

Селяне посчитали, что их права нарушены. Не добившись понимания у местных, районных и областных властей, они собрали деньги и наняли адвоката.

Сегодня исковые требования были полностью удовлетворены, оба оспариваемых пункта признаны недействующими со дня принятия Указа. Решение может быть обжаловано в Верховном суде. Если оно устоит, последствия могут быть масштабными. Во-первых, - перерасчет платы за отопление для жителей, начиная с июля. Во-вторых, следом за Петровским в суд могут пойти и представители других поселений Гаврилово-Посадского района, которых затронул губернаторский Указ.

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