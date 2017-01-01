На площади Пушкина в Иванове установили большого Новогоднего медведя

В темноте он будет светиться - ФОТО





Областной центр готовится к встрече Нового года. Главной праздничной площадкой для новогодних гуляний традиционно станет площадь Пушкина. Сейчас продолжается ее подготовка. Уже установлена новогодняя ель, которую при помощи крана украшают рабочие. К ближайшим выходным новогодняя красавица засияет праздничной иллюминацией.

Сегодня на площади появилась фигура Новогоднего медведя. По словам председателя городского комитета по культуре Сергея Фролова, фигура приобретена на средства спонсоров. «Медведь представляет собой классическую вариацию детской игрушки и сопровождается кубиками с буквами. Кроме того, в темное время суток фигура будет светиться светодиодными фонариками. Особенно фигура Новогоднего мишки должна понравиться детям, которые будут выходить из театра с праздничных представлений», - подчеркнул Сергей Фролов

В ближайшее время на площади начнут устанавливать новогодний городок. Вокруг фонтана будут смонтированы 32 домика-шале. Для детей будут организованы игровые площадки и горки. Также горожан ожидают приятные сюрпризы и интересные развлекательные мероприятия, пообещали в мэрии.

К настоящему моменту центральные улицы, площади, скверы уже празднично оформлены с помощью светодиодных элементов. Многие предприниматели и предприятия также присоединились к украшению города. Оформление города к Новому году планируется закончить до 23 декабря.

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