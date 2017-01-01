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Новости

сегодня, 14:39

На проспекте Строителей в Иванове загорелась детская коляска

К ликвидации пожара привлекались 18 человек и 6 единиц техники


ЧП произошло сегодня около 08.25 на проспекте Строителей областного центра. В доме №86 загорелась детская коляска. Никто не пострадал. По информации ГУ МЧС по Ивановской области, к ликвидации пожара привлекались 18 человек и 6 единиц техники. Причина возгорания устанавливается, но наиболее вероятная - поджог.



ключевые слова: коляска пожар МЧС
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									ВолодькаСивохин								
							
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  • сегодня, 15:04
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							Целый город пироманов.Тачки,коляски.Беспредел.
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 51 минуту назад
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							это называется рациональное расходование ресурсов, в кавычках конечно								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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