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сегодня, 14:39
На проспекте Строителей в Иванове загорелась детская коляска
К ликвидации пожара привлекались 18 человек и 6 единиц техники
ЧП произошло сегодня около 08.25 на проспекте Строителей областного центра. В доме №86 загорелась детская коляска. Никто не пострадал. По информации ГУ МЧС по Ивановской области, к ликвидации пожара привлекались 18 человек и 6 единиц техники. Причина возгорания устанавливается, но наиболее вероятная - поджог.
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Комментарии (2)
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- ВолодькаСивохинсегодня, 15:04Целый город пироманов.Тачки,коляски.Беспредел.
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- макссс51 минуту назадэто называется рациональное расходование ресурсов, в кавычках конечно
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