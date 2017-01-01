На проспекте Строителей в Иванове загорелась детская коляска

К ликвидации пожара привлекались 18 человек и 6 единиц техники





ЧП произошло сегодня около 08.25 на проспекте Строителей областного центра. В доме №86 загорелась детская коляска. Никто не пострадал. По информации ГУ МЧС по Ивановской области, к ликвидации пожара привлекались 18 человек и 6 единиц техники. Причина возгорания устанавливается, но наиболее вероятная - поджог.

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