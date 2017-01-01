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8 минут назад
В Иванове пострадал 18-летний пассажир маршрутки, столкнувшейся с «Лексусом»
ДТП случилось 5 декабря около половины 7 вечера на проспекте Строителей областного центра. При столкновении микроавтобуса «Пежо Боксер» и автомобиля «Лексус» травму получил 18-летний пассажир маршрутки. За медицинской помощью молодой человек обратился во 2-й травмпункт.
ключевые слова: ДТП маршрутка автомобиль пассажир
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