В Иванове пострадал 18-летний пассажир маршрутки, столкнувшейся с «Лексусом»





ДТП случилось 5 декабря около половины 7 вечера на проспекте Строителей областного центра. При столкновении микроавтобуса «Пежо Боксер» и автомобиля «Лексус» травму получил 18-летний пассажир маршрутки. За медицинской помощью молодой человек обратился во 2-й травмпункт.

поделиться ссылкой:

