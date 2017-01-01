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Прокуратура уже год добивается возбуждения уголовного дела против главы Лежневского района
Ольге Кузьмичевой инкриминируют злоупотребление должностными полномочиями
Прокуратура Ивановской области уже год добивается возбуждения уголовного дела в отношении главы Лежневского района Ольги Кузьмичевой по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Материалы проверки были направлены в следственный комитет еще в конце прошлого года, но проверка до сих пор не закончена.
Как рассказал в ходе сегодняшней пресс-конференции начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Андрей Родионов, следственный комитет несколько раз отказывал в возбуждении уголовного дела. Однако прокуратура отменяла эти постановления.
Напомним, Ольгу Кузьмичеву не единожды уличали в нарушении антикоррупционного законодательства. К примеру, она с нарушением закона выделила своей матери земельный участок в Лежневском районе. Землю вернули муниципалитету, а глава избежала тогда какой-либо ответственности из-за пробелов в законодательстве и лояльности областной власти.
Кроме того, Ольгой Кузьмичевой был приобретен автомобиль «Ягуар» стоимостью более 3 миллионов рублей. А её гражданским супругом, бывшим зампредом правительства Виталием Ильюшкиным – «Ауди» за 5 с лишним миллионов рублей. Доказать законность происхождения этих средств муниципальная служащая и её муж не смогли. Прокуратура обратилась в суд с иском об изъятии машин в доход государства. Пока дело приостановлено из-за того, что Ильюшкин ударился в бега после возбуждения в отношении него уголовного дела.
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Комментарии (2)
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- kjhgn24 минуты назадНЕ СМЕШИТЕ ИЩИТЕ ЛУЧШЕ ИЛЬЮШКИНА ВОЗБУДИТЬ НЕ МОГУТ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПРОТИВ КУЗМИЧОВОЙ НЕ ХОТИТЕ ВОТ И НЕМО ЖИТЕ.
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- ataman19651922 минуты назадВ прокуратуре плохо работают,или уже за всё везде проплачено.
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