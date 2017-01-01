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Новости

39 минут назад

Прокуратура уже год добивается возбуждения уголовного дела против главы Лежневского района

Ольге Кузьмичевой инкриминируют злоупотребление должностными полномочиями


Прокуратура Ивановской области уже год добивается возбуждения уголовного дела в отношении главы Лежневского района Ольги Кузьмичевой по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Материалы проверки были направлены в следственный комитет еще в конце прошлого года, но проверка до сих пор не закончена.

Как рассказал в ходе сегодняшней пресс-конференции начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Андрей Родионов, следственный комитет несколько раз отказывал в возбуждении уголовного дела. Однако прокуратура отменяла эти постановления.

Напомним, Ольгу Кузьмичеву не единожды уличали в нарушении антикоррупционного законодательства. К примеру, она с нарушением закона выделила своей матери земельный участок в Лежневском районе. Землю вернули муниципалитету, а глава избежала тогда какой-либо ответственности из-за пробелов в законодательстве и лояльности областной власти.

Кроме того, Ольгой Кузьмичевой был приобретен автомобиль «Ягуар» стоимостью более 3 миллионов рублей. А её гражданским супругом, бывшим зампредом правительства Виталием Ильюшкиным – «Ауди» за 5 с лишним миллионов рублей. Доказать законность происхождения этих средств муниципальная служащая и её муж не смогли. Прокуратура обратилась в суд с иском об изъятии машин в доход государства. Пока дело приостановлено из-за того, что Ильюшкин ударился в бега после возбуждения в отношении него уголовного дела.



ключевые слова: Ольга Кузьмичева прокуратура уголовное дело
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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  • 24 минуты назад
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							НЕ СМЕШИТЕ ИЩИТЕ ЛУЧШЕ  ИЛЬЮШКИНА  ВОЗБУДИТЬ НЕ МОГУТ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПРОТИВ КУЗМИЧОВОЙ НЕ ХОТИТЕ ВОТ И НЕМО ЖИТЕ.  								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 22 минуты назад
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							В прокуратуре плохо работают,или уже за всё везде проплачено.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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	       		Прокуратура уже год добивается возбуждения уголовного дела против главы Лежневского района
				
39 минут назад

				

				Прокуратура уже год добивается возбуждения уголовного дела против главы Лежневского района 
								

					
	 Ольге Кузьмичевой инкриминируют злоупотребление должностными полномочиями
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Ивановской области девушка и ребенок отравились газом в квартире
				
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