Прокуратура уже год добивается возбуждения уголовного дела против главы Лежневского района

Ольге Кузьмичевой инкриминируют злоупотребление должностными полномочиями





Прокуратура Ивановской области уже год добивается возбуждения уголовного дела в отношении главы Лежневского района Ольги Кузьмичевой по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Материалы проверки были направлены в следственный комитет еще в конце прошлого года, но проверка до сих пор не закончена.

Как рассказал в ходе сегодняшней пресс-конференции начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Андрей Родионов, следственный комитет несколько раз отказывал в возбуждении уголовного дела. Однако прокуратура отменяла эти постановления.

Напомним, Ольгу Кузьмичеву не единожды уличали в нарушении антикоррупционного законодательства. К примеру, она с нарушением закона выделила своей матери земельный участок в Лежневском районе. Землю вернули муниципалитету, а глава избежала тогда какой-либо ответственности из-за пробелов в законодательстве и лояльности областной власти.

Кроме того, Ольгой Кузьмичевой был приобретен автомобиль «Ягуар» стоимостью более 3 миллионов рублей. А её гражданским супругом, бывшим зампредом правительства Виталием Ильюшкиным – «Ауди» за 5 с лишним миллионов рублей. Доказать законность происхождения этих средств муниципальная служащая и её муж не смогли. Прокуратура обратилась в суд с иском об изъятии машин в доход государства. Пока дело приостановлено из-за того, что Ильюшкин ударился в бега после возбуждения в отношении него уголовного дела.

поделиться ссылкой:

